Sardegna: Lo Russo, vittoria centrosinistra è un ottimo segnale

"Nel primo appuntamento di questo anno, che vedrà tanti territori andare al voto, elettrici ed elettori della Sardegna scelgono di affidare al centrosinistra la guida di una Regione importante. La vittoria del centrosinistra in Sardegna è un ottimo segnale: nell'anno in cui saremo chiamati al voto anche alle elezioni europee, dobbiamo impegnarci per essere uniti e portare avanti i temi legati a lavoro, sviluppo, sanità pubblica e ambiente coniugando crescita e coesione sociale". Così, sui social, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che si congratula con Alessandra Todde ed esprime "a lei e alla coalizione di governo che amministrerà la Sardegna un augurio di buon lavoro" . "In un momento storico complesso per tutta l'Europa - aggiunge Lo Russo -, è cruciale che, anche attraverso il lavoro sui territori, si possa sottolineare l'importanza di valori fondamentali per il nostro vivere comune".