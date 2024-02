Cirio corre per il bis, ora è ufficiale

Ora bisogna restare compatti, e lavorare per assicurarsi di non replicare in Abruzzo l’amara sorpresa sarda. Evitando, per quanto possibile, le polemiche e le baruffe tra alleati. E dopo 48 ore di incertezza e di serrato confronto alla fine arriva l’intesa. Il centrodestra cerca così di riprendersi dalla batosta in Sardegna dando il via libera alle candidature nelle altre Regioni chiamate al voto nei prossimi mesi. Nessun cambio, proprio per scongiurare quello che è capitato nell’isola. “I presidenti di Basilicata, Piemonte e Umbria che hanno ben governato saranno i candidati di tutto il centrodestra unito ai prossimi appuntamenti elettorali regionali. Si tratta della conferma del presidente Vito Bardi per la Lucania, del presidente Alberto Ciro per il Piemonte e della presidente Donatella Tesei per l’Umbria”. È quanto si legge in una nota congiunta di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi moderati e Udc.