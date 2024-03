Damnatio Pozzolo

Dicono che… si stia mettendo piuttosto male per il deputato pistolero Emanuele Pozzolo. Nonostante i suoi attestati di fedeltà a Fratelli d’Italia, anche per questa settimana il vertice del partito gli ha consigliato di non scendere a Roma. Secondo voci dal Transatlantico, ormai, la sua pozione sarebbe considerata troppo compromessa – basti pensare alle parole di Giovanni Donzelli secondo cui tutte le versioni sulla notte di Capodanno concordano, tranne quella dello stesso Pozzolo –. Insomma, tutto lascia prevedere una sentenza sfavorevole dei probiviri del partito e con essa la più che probabile espulsione dal partito.