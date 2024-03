Nimby: parco eolico tra Liguria e Piemonte, no dagli enti locali

L'Alta Langa si schiera contro il progetto del parco eolico denominato "Monte Cerchio", nei comuni di Cairo Montenotte e Cengio in provincia di Savona e Saliceto in provincia di Cuneo. Il tema è stato al centro di un incontro promosso a Saliceto con gli amministratori locali piemontesi e liguri. Dal confronto è scaturita una lettera che sarà inviata al ministero dell'Ambiente e a vari organismi preposti alle autorizzazioni. Il progetto dell'azienda torinese Windtek, bocciato anche dalle associazioni ambientaliste, prevede l'installazione di sette pale eoliche alte 206 metri sulle colline della valle Bormida, a circa 600 metri di altezza: "L'area di riferimento non è particolarmente vocata alla produzione di energia eolica" obiettano gli enti locali, citando i dati dell'Atlante Eolico Rse. Oltre al tema della produttività si pone quello paesaggistico: "Il paesaggio dell'Alta Langa è un territorio ricco di castelli, torri, chiese, pievi, monumenti e l'impatto del progetto si sentirà anche sulla vicina area patrimonio Unesco".