Cirio, "la vittoria in Abruzzo è conferma di buon governo"

"Vincere così bene come ha vinto Marsilio è la testimonianza del suo buon governo e che il centrodestra unito continua a essere un valore e continua a essere la grande maggioranza ampia nel Paese. Qualcuno aveva fatto diventare le elezioni in Abruzzo un test nazionale, quel qualcuno oggi dovrebbe avere la forza di dire ha vinto il centrodestra, la Meloni, il nostro governo. Se vogliamo vederla a livello locale ha vinto un'offerta chiara di un campo che non devi costruire appositamente per le elezioni ma è quell'intuizione di Berlusconi che ci permette oggi di governare il Paese". A dirlo, a margine della presentazione dei dieci anni del Museo di Reale Mutua, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sul risultato delle elezioni regionali in Abruzzo. "Sono molto soddisfatto - dice - innanzi tutto perché è una conferma, una conferma di quello che avevamo detto all'indomani del voto in Sardegna, spiegando che quello era un dato sui generis che aveva la componente di centrodestra largamente maggioritaria su tutte le liste, ma che aveva scontato difficoltà locali e localizzare. Questo - conclude - non voleva dire che il centrodestra fosse in affanno e si fosse invertita la tendenza e oggi l'Abruzzo lo testimonia con una vittoria importante".