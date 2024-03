Progetto CerTo, entro l'estate voucher per le imprese

Entro l'estate la Camera di Commercio di Torino aprirà un bando rivolto alle imprese "per concedere voucher dedicati alla realizzazione di Comunità energetiche rinnovabili sul territorio". Lo ha annunciato il presidente dell'ente camerale cittadino e vice presidente di Unioncamere Piemonte, Dario Gallina, in occasione della tappa torinese del road tour sulle Cer promosso con Mase e Gse. "Il Piemonte - ha sottolineato Gallina - è avanti sul tema delle Cer, che sono una grande opportunità per gestire al meglio la transizione energetica, anche per le aziende. Come ente stiamo studiando due progetti prototipo, in Barriera di Milano e nel Canavese, CerTo, un modello sperimentale di Cer per creare nuovi modelli di business sostenibili su scala urbana e definire un nuovo soggetto giuridico che garantisca una gestione integrata delle Cer la Comunità energetica del territorio. È uno scambio di opportunità e di sinergia fra imprese - ha concluso Gallina - per avere impatti positivi dal punto di vista ambientale ed economico".