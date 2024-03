La panetteria non la assume, giovane minaccia di darle fuoco

Aveva preso di mira da giorni la proprietaria di una nota panetteria di Alba (Cuneo), perché non l'aveva assunta in negozio. Dalle minacce e gli insulti si è passati agli episodi più gravi: prima un danneggiamento alla vetrina, nella serata del 14 marzo scorso, poi, il pomeriggio del giorno dopo, la stessa persona si è presentata con una bottiglia piena di alcol etilico e un accendino, minacciando di dar fuoco al locale se non fosse stata assunta. Solo l'intervento di una pattuglia dei carabinieri di Diano d'Alba ha consentito di porre fine all'attività persecutoria, dopo che la giovane si era scagliata contro la titolare dell'esercizio. La responsabile, una donna italiana di 23 anni, è stata arrestata in flagranza per tentata estorsione, atti persecutori e lesioni. Si trova ora in carcere a Torino, a disposizione dell'autorità giudiziaria.