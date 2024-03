Covid, Cirio: ci ha insegnato che dobbiamo aiutarci

"Il Covid è stato e sarà uno spartiacque fortissimo nella vita di ciascuno di noi, ci ha reso consapevoli ancora di più di quanto tutti siamo indispensabili". Così il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, intervenendo all'assemblea di Confcooperative Piemonte."'Il più grande insegnamento che ho avuto durante il Covid - ha detto Cirio - è stato quando rientrato ad Alba dall'incontro con i nostri medici e infermieri e mi sono fermato al supermercato e mi sono reso conto che c'era un eroe altrettanto importante, la cassiera dove stavo pagando: se non ci fosse stata al pari dei medici e infermieri noi avremmo inceppato il meccanismo sociale della quotidianità. Ecco cosa ci ha insegnato il Covid, che dobbiamo aiutarci e la cooperazione è fatta di aiuti". "Aiutarsi è utile sempre ma quando si hanno dei muri alti come quelli che la vita ci sta mettendo davanti negli ultimi quattro-cinque anni diventa indispensabile, lo è per le aziende, per i lavoratori e oggi, ricordando le vittime del Covid è anche l'occasione e per ricordare quanto il mondo della cooperazione ha fatto per l'assistenza sociale e l'assistenza agli anziani", ha detto ancora il presidente del Piemonte.