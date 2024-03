Piemonte, legge di bilancio pronta per l'Aula

La legge di stabilità e il bilancio della Regione sono pronti per approdare in Aula, dove la discussione è stata inserita nelle sedute in programma da domani a giovedì. La prima Commissione ha infatti licenziato oggi a maggioranza i due provvedimenti. Sulla legge di stabilità erano stati depositati 23 emendamenti, 19 dei quali di giunta. In buona parte sono stati illustrati dall'assessore Andrea Tronzano e approvati con il testo licenziato. Tra questi, quelli che riducono il rischio per i presidenti dei consorzi rifiuti, spesso sindaci dei rispettivi Comuni, che oggi sono responsabili in solido quando il consorzio non raggiunge gli obiettivi di differenziata. Interventi anche sull'impiantistica sportiva, con 300mila euro per il 2024 e 600mila per il 2025 e sui campionati del mondo di magia, con 500mila euro. Per il Bilancio è stato nominato relatore di maggioranza Matteo Gagliasso (Lega), mentre per la stabilità, relatrice di maggioranza Alessandra Biletta (Fi), relatori di minoranza Giorgio Bertola (Ev), Sarah Disabato (M5s), Francesca Frediani (M4o-Up) e Raffaele Gallo (Pd).