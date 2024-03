Città salute di Novara, costi aggiornati da 419 a 530 milioni

I costi per la costruzione della Città della salute e della scienza di Novara sono saliti da 419 a 530 milioni, così la Commissione Sanità del Consiglio regionale ha licenziato oggi a maggioranza un provvedimento che modifica i parametri economico-finanziari del progetto della precedente deliberazione. Nel dettaglio, il costo totale dell'intervento passa da 419 milioni e 134mila euro a 530 milioni e 22.807. Rimangono inalterati il contributo pubblico per la quota spettante allo Stato (189.519.300 euro) e per la quota spettante alla Regione (9.974.700 euro), mentre aumenta la quota del privato. L'incremento dell'investimento iniziale verrà recuperato con il conseguente aumento dell'importo della rata di canone annuo di disponibilità e con l'allungamento della durata della concessione. "Il progetto - afferma l'assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi - ha avuto un iter travagliato per eventi straordinari come la pandemia, le guerre e i conseguenti rincari dei prezzi delle materie prime e dei costi di costruzione. L'Azienda ospedaliera universitaria di Novara aveva ottenuto una prima integrazione di risorse di circa 100 milioni da parte pubblica". La proposta di deliberazione passa ora all'esame dell'Aula, che la affronterà nella seduta di domani.