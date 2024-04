LA SACRA RUOTA

Stellantis, Tavares torna a Torino. Altra passella con Cirio e Lo Russo

L'ad del gruppo a Mirafiori mercoledì per tagliare il nastro al nuovo reparto di cambi per auto ibride. Previsto un incontro con i sindacati che, alla vigilia dello sciopero, chiedono di produrre 200mila auto all'anno nello stabilimento

Carlos Tavares torna a Torino, nella città che soltanto la settimana scorsa è stata definita dal manager Stellantis Davide Mele il “cuore pulsante” del gruppo, il luogo da cui “parte tutto”. Sarà a Miarafiori mercoledì 10 aprile per il taglio del nastro del nuovo reparto di produzione delle trasmissioni eDct, a cui parteciperanno anche il governatore del Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. Ennesima passerella, mentre la produzione langue e le prospettive restano incerte.

Secondo quanto si apprende il ceo incontrerà i sindacati dalle 9 alle 11 presso il Centro Stile di Mirafiori. Un annuncio che ha preso alla sprovvista le stesse organizzazioni, che venerdì scenderanno in piazza in modo unitario contro la desertificazione industriale di Mirafiori: servono almeno 200.000 auto aper rianimare l’impianto. Difficile che Tavares possa offrire garanzie e ancor meno che possa riesca a far cambiare idea ai rappresentanti dei lavoratori.

La presenza di Tavares, a lungo evocata ai tavoli promossi a Palazzo Piacentini ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, probabilmente è stata sollecitata dal presidente John Elkann che ha inaugurato una sua personale diplomazia con le istituzioni. Una strategia segnata da incontri tête-à-tête con sindaco e governatore.