Exor: riavvia programma buyback, prima tranche acquisti fino a 125 mln

Exor annuncia che riavvierà il programma di acquisto di azioni proprie annunciato il 13 settembre 2023 per un importo residuo fino a 250 milioni di euro di azioni ordinarie al fine di ridurre il capitale sociale della società in linea con l’annuncio fatto il 13 settembre 2023. Lo riporta una nota precisando che la società inizierà oggi, 15 aprile, con una prima tranche di acquisti fino a 125 milioni di euro, che si prevede si completeranno entro settembre 2024, o prima se sarà raggiunto l'importo massimo. A oggi Exor detiene 5.000.687 azioni ordinarie in portafoglio.