Cresce venture capital in Italia,investiti 443 milioni in 3 mesi

Il 2024 del venture capital in Italia si apre con segnali positivi e numeri in crescita: nel primo trimestre del 2024 sono stati infatti investiti 443 milioni contro i 389 del quarto trimestre del 2023, mentre i round d'investimento sono passati da 88 a 108, segnando un nuovo record italiano. In crescita anche il numero delle exit, 12 nel primo trimestre 2024 contro le 8 del quarto trimestre 2023. Quello dello Smart City si conferma come il settore con il maggior numero di round mentre il Software è quello che ha totalizzato la raccolta più alta. Seguono Lifestyle, Life Sciences e Food & Agricolture. Questo lo scenario delineato dall'Osservatorio sul Venture Capital in Italia, realizzato da Growth Capital, in collaborazione con Italian Tech Alliance, l'associazione italiana del venture capital, degli investitori in innovazione e delle startup e pmi innovative, che monitora su base trimestrale l'andamento degli investimenti in venture capital in Italia. Le società basate sull'intelligenza artificiale catalizzeranno l'attenzione degli investitori: solo Cdp prevede di investire 1 miliardo di euro nei prossimi 5 anni. Torino è la seconda città italiana per il venture capital e la prima per l'high tech. Nel primo trimestre 2024 in Piemonte sono stati chiusi 17 round d'investimento per una raccolta complessiva di 41 milioni di euro. L'Osservatorio è stato presentato oggi a Torino presso le Ogr nel corso di un evento in partnership con il Club degli investitori.