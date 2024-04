VERSO IL VOTO

Da Appendino a Grimaldi:

Avs è la scelta (di) Giusta

C’è anche l’ex assessore ai Diritti e alle Famiglie di Chiara Appendino in lista con Avs alle prossime regionali del Piemonte. Si tratta di Marco Giusta che correrà nella provincia di Cuneo. Una candidatura che conferma il filo rosso che ha unito sin dall’inizio la giunta pentastellata di Torino con l’area che fa riferimento a Marco Grimaldi. Già due anni e mezzo fa, in occasione delle amministrative nel capoluogo piemontese, Sinistra Ecologista, costola piemontese di Sinistra italiana, candidò un’altra ex assessora di Appendino, Federica Patti, che aveva le deleghe all'Istruzione. Giusta è un attivista per i diritti Lgbt e coordinatore del Torino Pride.

Nel capoluogo, invece, capolista sarà Roberto Tricarico, già assessore nella giunta di Sergio Chiamparino e poi capo di gabinetto di Ignazio Marino a Roma, seguito da Alice Ravinale, attuale capogruppo di Sinistra ecologista nel capoluogo piemontese. Alle loro spalle l'assessore uscente di Collegno Enrico Manfredi, la consigliera metropolitana Valentina Cera e ancora Luca Cricenti, Claudia De Coppi.