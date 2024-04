Torino: smantellata organizzazione ricettazione oro, arrestato 86enne

Un arresto ai domiciliari, cinque obblighi di dimora e tre denunce sono il bilancio di un'operazione condotta dai carabinieri e coordinata dalla procura di Ivrea che ha permesso di smantellare un sistema di ricettazione di importanti quantitativi di oro di provenienza illecita. Secondo gli accertamenti degli investigatori, figura cardine un uomo di 86 anni che avrebbe messo in piedi un fiorente mercato di oro rubato con la complicità di un nutrito gruppo di persone. L'uomo, secondo i militari, si sarebbe recato spesso in campi nomadi della provincia torinese per valutare, qualificare e quantificare i monili d'oro che gli venivano mostrati. Una volta acquisiti i preziosi, lo stesso avrebbe provveduto a ricettarli in compro oro compiacenti. A casa dell'anziano i carabinieri hanno trovato un bilancino di precisione, una pietra d'ispezione dell'oro, una lente d'ingrandimento e due fiale di acido reagente per oro, mentre nell'abitazione di un altro indagato sono state rinvenute 5 ricetrasmittenti. Nel corso delle operazioni, a casa di altri 3 soggetti, tra il materiale sequestrato anche un finto cartellino di tecnico del gas e lettere adesive per targhe auto. Inoltre insieme a denaro contante e' stato recuperato anche più di mezzo chilo d'oro in parte provento di rapine compiute nel marzo e nell'aprile 2023 a Novara, Pavia e Ivrea dove i ladri spacciandosi per operai del gas e carabinieri avevano rubato vari monili in oro ad anziane vittime Per l' 86 enne è scattata la misura degli arresti domiciliari, ad altri cinque è stata applicata la misura dell'obbligo di dimora e per altri tre è scattata la denuncia per ricettazione.