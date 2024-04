Fridays for future, un migliaio in corteo a Torino

"Clima pace lavoro": dietro a questo striscione sono partiti in corteo circa un migliaio attivisti ambientalisti, che hanno aderito alla manifestazione dei Fridays For Future, a Torino. Si sono ritrovati davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova per "protestare contro gli interessi che ostacolano la giustizia climatica e sociale inasprendo o generando instabilità e conflitti", come hanno spiegato. Insieme ai giovani ambientalisti ci sono anche sindacati, collettivi studenteschi, dei centri sociali e pro Palestina. "I Fridays For Future - dicono - scendono in piazza insieme ai movimenti palestinesi per chiedere l'immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza visto che le lobby fossili continuano a finanziare chi è responsabile di guerre, colonialismo e genocidi". "Voi siete sette noi 99%. Contro il G7 clima, ambiente, energia. Manifestazione popolare il 28 aprile a Venaria" e ancora "Una solo lotta", si legge su due striscioni. Il corteo arriverà davanti al Grattacielo Piemonte, sede della Regione.