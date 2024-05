Merlo, il centro è solo con Cirio il resto è sinistra

"Le liste civiche della coalizione di sinistra si possono tranquillizzare. Non rispecchiano il centro per due ragioni persin troppo semplici da spiegare. E senza alcuna polemica politica". Lo afferma in una nota Giorgio Merlo, dirigente nazionale Tempi Nuovi - Popolari uniti. "Innanzitutto si tratta di liste che sono del tutto esterne ed estranee alla "politica di centro", al centro politico e alle storiche culture politiche centriste - spiega Merlo -. In secondo luogo perché si tratta di liste, del tutto rispettabili come ovvio, che non sono però nient'altro che il semplice prolungamento dei partiti della sinistra. Soprattutto per la provenienza politica e culturale dei vari candidati". Per Merlo queste sono "due motivazioni, semplici ma oggettive, che portano la 'lista civica' del presidente Cirio ad essere l'unica presenza centrista e che si richiama concretamente ad una cultura politica di centro. "Un elemento questo - conclude Merlo - di particolare importanza e di grande valenza politica e programmatica in vista del governo della Regione Piemonte nella prossima legislatura".