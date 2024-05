VERSO IL VOTO

Pentenero nella tana del moderato (che le ha voltato le spalle)

La candidata del centrosinistra presenterà il suo programma domenica all'Envi Park. Chissà se ad accoglierla ci sarà anche il presidente Portas, un tempo leale sodale del Pd e oggi trasferitosi armi e bagagli con Cirio (subito dopo aver ottenuto la nomina da Lo Russo)

Chissà se sarà seduto in prima fila pure il padrone di casa, Giacomo alias Mimmo Portas. Colui, cioè, che da leader dei Moderati ha voltato le spalle al centrosinistra, scegliendo Alberto Cirio per le prossime elezioni regionali, interrompendo un sodalizio che durava da quasi vent’anni. Gianna Pentenero, infatti, ha scelto proprio l’Environment Park di Torino per presentare il suo programma, il Parco tecnologico che il sindaco Stefano Lo Russo affidò a Portas in un malcelato tentativo di riavvicinarlo ai dem, quando già aveva rivolto il suo sguardo verso il centrodestra, assieme al fido Silvio Magliano.

Era il luglio dello scorso anno e da molti quella nomina fu letta in filigrana come un ramoscello d’ulivo da parte della massima carica istituzionale del Pd piemontese. I rapporti erano tesi dopo l’esclusione di Portas dalle liste per le politiche, ma allora, nel centrosinistra, c’era ancora la sensazione di poter riacciuffare l’antico sodale. A distanza di quasi un anno, il Pd ha scelto proprio l’Envi Park per lanciare il suo programma per il Piemonte. L’appuntamento è per domenica, ore 10, quando nella tana del moderato sono attesi anche i rappresentanti di tutte e cinque le liste che sostengono Pentenero.

È stato un rapporto solidissimo, quello tra il Pd e Portas, il Caronte della politica piemontese, che traghettava le anime perse del centrodestra verso lo schieramento opposto. Un sodalizio iniziato nel 2006, con le amministrative di Torino e il secondo mandato di Sergio Chiamparino e sfilacciatosi in questi ultimi anni, al punto che la presenza dei Moderati nella maggioranza e nella giunta di Palazzo Civico, è considerato l’ultimo residuato di un’alleanza ormai finita, come dimostra anche il sostegno di Portas a Letizia Moratti (Forza Italia) alle europee. Nella lista Cirio non correrà solo Magliano in rappresentanza dei Moderati – che non presentano il loro simbolo – ma anche il sindaco uscente di Vinovo Gianfranco Guerrini, il consigliere di circoscrizione Alessandro Speranza e la presidente del Consiglio comunale di Leini Elisa Chiabotto.