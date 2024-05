Fim, governo convochi incontri di stabilimento con Stellantis

"Riteniamo urgente concludere il confronto aperto in sede ministeriale necessario per definire l'accordo di sviluppo che vincoli Stellantis e istituzioni del nostro Paese, a impegni precisi volti a portare i volumi produttivi degli stabilimenti italiani ad almeno 1 milione di veicoli, pari a oltre il 40% delle attuali produzioni. Senza questo accordo, non ci sono le garanzie necessarie per poter invertire la situazione di difficoltà che sta attraversando Stellantis e il settore". Lo afferma il coordinamento nazionale Fim Cisl del gruppo Stellantis che si è riunito oggi per valutare la situazione complessiva degli stabilimenti italiani. "Le intese al tavolo ministeriale - si spiega - prevedevano che, conclusa la fase di approfondimento di tutti gli stabilimenti, si sarebbe dovuto aprire il confronto con il governo, Stellantis e le istituzioni per la stesura dell'accordo quadro di sviluppo con l'obiettivo di definire nuovi modelli e investimenti al fine di mettere in sicurezza l'occupazione e le prospettive degli impianti Stellantis, degli enti di ricerca e sviluppo e della componentistica dell'indotto automotive".