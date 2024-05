VERSO IL VOTO

Come votare Lega senza votare Cirio

Il caso della consigliera uscente del Carroccio Zambaia, alleata del presidente del Consiglio Allasia, che spiega in un video il voto disgiunto. "Potete scegliere me e la candidata del M5s". Il governatore non la prende bene - VIDEO

“Vi faccio vedere come fare il voto disgiunto”. Sembra uno scherzo ma non lo è. Da ieri il video di Sara Zambaia, consigliera regionale della Lega ricandidata per uno scranno a Palazzo Lascaris, fa il giro delle chat. Il voto disgiunto è previsto dalla legge elettorale e consiste nel dare la preferenza a una lista e contemporaneamente al candidato presidente di una altro schieramento. Si può fare, ma non si dice e forse è un mezzo tradimento nei confronti della coalizione.

Zambaia, invece, spiega candidamente come votare per lei e per il suo compagno di partito Stefano Allasia (presidente del Consiglio regionale) senza dare la preferenza Alberto Cirio. Un tentativo di boicottaggio del governatore uscente? Difficile immaginarlo, piuttosto sembra un modo goffo per massimizzare le preferenze per la coppia leghista che si presenta con un ticket blindato in tutto il collegio torinese. Come l’abbia presa Cirio? Pare non troppo bene.