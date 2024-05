Prometeo incenerito

Tanta gente e parterre de roi ieri sera alla rappresentazione del “Prometeo” con la regia di Gabriele Vacis messo in scena dalla giovane compagnia teatrale Poem a Trm, nello spazio antistante i 120 metri del camino del termovalorizzatore del Gerbido. Dal rettore emerito del Politecnico Guido Saracco all’ex consigliere della Fondazione Crt Franco Amato, dalla preside e consigliera comunale Lorenza Patriarca alla presidente di Amiat Paolo Bragantini, dal presidente dell’Autorità regionale per i rifiuti Paolo Foietta alla dirigente Stefania Crotta, entrata di recente nello staff del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto. E ancora l’ad di Iren Energia Giuseppe Bergesio, la consigliera Iren Patrizia Paglia, l’emergente amministrativista Luca Geninatti, il presidente di Finpiemonte partecipazioni Francesco Zambon, il direttore dell’Istituto Sociale Padre Angelo Schettini, il presidente del Consiglio Regionale Stefano Allasia in coppia con Sara Zambaia, il manager culturale Paolo Verri, attualmente impegnato per Savona Capitale italiana della cultura 2027, il cinefilo Sergio Toffetti con la moglie Daniela Giuffrida, il dirigente della città metropolitana Franco Ariano, il presidente dei comuni olimpici Maurizio Beria d’Argentina, il sindaco di Sangano Alessandro Merletti.

“Il Prometeo è il paradigma di quello che si fa in Trm: il primo ha rubato il fuoco agli dei per darlo agli uomini, il termovalorizzatore dà quell’energia che sempre di più serve alle nostre vite”, ha spiegato in apertura il padrone di casa, Alessandro Battaglino, presidente di Trm.