Saldi di fine legislatura

Dicono che… si tratti degli ultimi strapuntini di fine legislatura. Vestitini su misura per quei funzionari che si sono rivelati più leali, anzi fedeli, nei confronti della maggioranza uscente a Palazzo Lascaris. Si tratta di procedure interne per progressioni di carriera riservate a posti di area “funzionari ed elevata qualificazione” bandite in fretta e furia dal Consiglio regionale del Piemonte. Due sono riservati a profili di “Specialista della comunicazione istituzionale e relazioni esterne” e pare che siano già stati individuati i vincitori: si tratterebbe di due donne, una molto vicina a Fratelli d’Italia, l’altra a Forza Italia. Un’altra selezione è invece per un posto da “Funzionario addetto alle attività di informazione”: il designato in questo caso è invece l’ex portavoce del presidente del Consiglio Stefano Allasia, così da far contenta anche la Lega. Finirà così? Nei prossimi giorni avremo la conferma.