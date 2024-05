Angelantoni international

Dicono che… nonostante le vicende così poco edificanti da averne intaccato la reputazione, la Fondazione Crt sia riuscita a ottenere un posto di prestigio a livello internazionale. Luca Angelantoni, già consigliere dell’ente di via XX Settembre e ora della Fondazione Sviluppo e Crescita, è stato infatti votato all’unanimità membro del Nominations and Governance Committee di Philea dai rappresentanti delle oltre 300 fondazioni associate che in questi giorni, insieme agli oltre 800 delegati provenienti da tutto il mondo, stanno partecipando all’assemblea annuale di Ghent in Belgio. Philea è il network leader nel sistema europeo della filantropia presente in oltre 30 Paesi che oggi collabora con oltre 7.500 realtà pubbliche e private con la missione di “co-progettare e sostenere una società pluralistica, giusta e resiliente che metta al centro le persone e il pianeta”. Un riconoscimento di cui si è detto “molto felice” Angelantoni che sottolinea come la sua elezione venga “riconosciuto l’impegno personale e del network per posizionare le nostre Fondazioni al vertice della filantropia europea. La sfida da oggi in poi sarà quella di contribuire attivamente, anche attraverso Philea, a rafforzare le relazioni internazionali per costruire e sviluppare collaborazioni strategiche e progettuali in un delicato momento di trasformazione sociale che non può prescindere da un confronto continuo con le istituzioni e gli stakeholder europei”.