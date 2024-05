GRANA PADANA

"Per votare tracciate una Decima". Video choc (vero) di Vannacci

Il generale evoca la terribile squadriglia del principe nero Junio Valerio Borghese, icona dei nostalgici fascisti. La clip gira tra i militanti della Lega, che subito pensano a un falso, scatena una reazione rabbiosa: "Comunque lui è quella roba lì" - GUARDA

Vero? Falso? Verosimile tanto da provocare un terremoto nella Lega destinato a produrre scosse in tutto il mondo politico a pochi giorni dal voto. Il video in cui il generale Roberto Vannacci o, come si è pensato non appena ha preso a circolare accarenzzando l’ipotesi (un po’) meno inquietante, il suo avatar frutto dell’intelligenza artificiale, esorta al voto invitando a tracciare non una ics, ma “una Decima” con evidente riferimento alla Decima Mas. Il palese riferimento alla squadriglia del principe nero Junio Valerio Borghese, quello del tentato golpe, come quello della X Flottiglia Mas, conosciuta anche come “la Decima”, corpo militare italiano attivo tra il 1943 e il 1945 durante la Seconda guerra mondiale, che dopo l'armistizio dell'8 settembre si è schierato con i nazisti e la Repubblica sociale italiana contro gli alleati e la Resistenza e si è macchiato di crimini di guerra. Che Vannacci occhieggi e ammicchi alla destra più estrema non è un mistero, così come non lo sono le vastissime posizioni per questa ragione contrarie nelle Lega alla scelta di candidarlo da parte di Matteo Salvini.

Se fosse confermata l’autenticità, tuttavia, qui si andrebbe ogni limite immaginabile. Questa la sintesi dei commenti che circolavano ai massimi vertici del partito mentre si cercava di capire, sempre sperando in un pur tramortente e a dir poco imbarazzante fake. Dalle prime indiscrezione raccolte in ambito parlamentare, tuttavia, parrebbe che il video sia uscito o, comunque veicolato da figure che operano nel comitato elettorale del generale anche a livelli molto vicini a lui. L’incredulità è, forse, il sentimento più leggero che traspare dalle prime reazioni raccolte ai piani alti della Lega dove dopo aver cercato di comprendere non solo l’eventuale veridicità del messaggio, ma soprattutto l’origine, pare finamente sia arrivata la conferma: "tutto vero", spiega un alto esponente del partito non nascondendo gli effetti dirompenti che non tarderanno ad arrivare in seguito a quella propaganda che vellica nostalgismi per un fascismo nei confronti del quale Vannacci non si è mai espresso con nettezza dichiarando, appunto, il suo antifascismo. Sempre fonti del partito di Salvini che hanno cercato e finalmente trovato conferma sull'autenticità del video riferiscono di una situazione "fuori controllo" e dagli esiti che non è difficile immaginare. Al momento nessuno dei principali esponenti della Lega ha ancora rilasciato dichiarazioni, così come non ne sono giunte dallo stesso Vannacci. Ma la vicenda è solo agli inizi.

Nel frattempo, ancora una volta Vannacci fornisce la sua spiegazione provando a giustificare quel che appare del tutto ingiustificabile. “La Decima Mas – spiega in una nota il suo comitato elettorale - come riportato da Treccani, è il reparto dei mezzi d’assalto della Marina italiana che nel marzo del 1941 assunse la denominazione di X flottiglia Mas. Nel libro Il coraggio vince il generale Vannacci ricorda come da ragazzo fu ispirato ad entrare nei corpi speciali dalle imprese compiute dalla X flottiglia Mas prima dell'armistizio. Il riferimento, come già scritto nel libro, è alle imprese di Malta e ad Alessandria In Egitto, prima dell'8 settembre”. Questa la spiegazione dell’ufficiale candidato da Salvini alle europee in tutte le circoscrizioni. “Prende per i fondelli” (anche se il testuale è meno addolcito), invece, il commento a caldo di un alto dirigente della Lega.