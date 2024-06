Imprese, in Italia 818 "scaleup", in testa Lombardia e Lazio

In Italia attualmente ci sono 818 imprese scaleup, ovvero startup cresciute di livello, e la gran parte si concentra in Lombardia e Lazio. E' quanto emerge dall'European scaleup monitor, il nuovo strumento che permette di monitorare in tempo reale l'andamento del mercato Ue delle startup, e in particolare l'evoluzione in scaleup. Promosso dall'European scaleup institute (formato da business school di tutta Europa tra cui l'italiana Luiss Business School), il nuovo strumento classifica le scaleup come aziende che hanno meno di 10 anni e con una crescita del fatturato del 40% in almeno 2 degli ultimi 3 anni. Secondo i dati diffusi durante una conferenza alla Luiss Business School delle 818 scaleup presenti in Italia, 218 si trovano in Lombardia e 116 nel Lazio. La media delle imprese scaleup italiane in relazione a tutte le aziende osservate è di 0,54%. Dal confronto con gli altri Stati europei, emerge l'assenza dell'Italia nelle top10 dei Paesi in cui ci sono più imprese in scalata. Il Bel Paese rientra, invece, nelle prime dieci posizioni per la presenza di aziende 'superstar', ovvero imprese che registrano una forte crescita ma, a differenza delle scaleup, sono sul mercato da più di 10 anni. Guardando ai settori, il monitor registra un ampio numero di scaleup nel mondo dell'alloggio e la continua ascesa di quelle del comparto Ict e di ricerca e sviluppo (R&S), già forti in Europa: la maggior parte delle scaleup e superstar Ue appartengono a questi settori e giocano un ruolo vitale nel guidare l'innovazione e la digitalizzazione. La Lombardia ha anche il maggior numero di imprese 'superstar' (152). Ma la Regione con la miglior quota di scaleup (ovvero la percentuale tra scaleup e il campione di tutte le aziende osservate) è il Lazio. Tra le altre Regioni con un buon numero di scaleup troviamo poi Piemonte (47), Emilia Romagna (49), Toscana (36). Chiude la lista il Trentino Alto Adige che ha solo 9 scaleup (lo 0,25% del totale) ma ha il tasso di superstar più alto in Italia, con 24 imprese 'old' in forte espansione, ovvero lo 0,66% del totale.