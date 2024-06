Abodi, venerdì apre hub Novara per l'orientamento dei giovani

"Venerdì ci sarà l'apertura dell'hub di Novara, poi seguiranno quelli dell'Aquila, di Brindisi e Palermo. L'obiettivo è coprire tutte le regioni entro la fine del 2025". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, in video collegamento a Salute Direzione Nord. "E' un progetto finalizzato all'avviamento e all'orientamento delle risorse umane con ulteriore qualificazione, vogliamo poter far fare, in generale, 10mila stage all'estero in imprese italiane ai nostri giovani", ha aggiunto. Parlando dell'impegno del Governo nello sport nelle scuole ha poi concluso: "Noi stiamo cercando di declinare l'articolo 33 della Costituzione partendo dalla scuola. Un mese fa nel decreto coesione, grazie anche all'impegno del ministro Valditara, abbiamo trovato 200 milioni per le palestre scolastiche. Abbiamo una montagna da scalare, è vero, ma questi 200 milioni smuovono la classifica. Anche un viaggio lungo ha bisogno di tappe quotidiane".