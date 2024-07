In lieve aumento i casi di Covid in Italia, stabili i ricoveri

L'incidenza di casi Covid-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 27/06/2024 - 03/07/2024 è pari a 6,5 casi per 100.000 abitanti, in lieve aumento rispetto alla settimana precedente (4,6 casi per 100.000 abitanti nella settimana 20/06/2024-26/06/2024). Stabili invece i ricoveri. Lo segnala il monitoraggio settimanale del ministero della Salute e Istituto superiore di sanità. L'incidenza settimanale dei casi risulta in lieve aumento nella maggior parte delle Regioni e Province autonome rispetto alla settimana precedente. L'incidenza più elevata è stata riportata nella regione Lazio (14 casi per 100.000 abitanti) e la più bassa nelle Marche (0,2 casi per 100.000 abitanti) (tab.3). Le fasce di età che registrano il più alto tasso di incidenza settimanale sono 80-89 e oltre 90 anni. L'indice di trasmissibilità (Rt), basato sui casi con ricovero ospedaliero, al 25/06/2024 è pari a 1,04 (0,91-1,18), stabile rispetto alla settimana precedente (1,15). Quanto all'occupazione dei posti letto ospedalieri, al 03/07/2024 l'occupazione dei posti letto in area medica è pari a 1,4% (852 ricoverati), stabile rispetto alla settimana precedente (1,2% al 26/06/2024). Stabile anche l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,4% (31 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (0,3% al 26/06/2024). I tassi di ospedalizzazione e mortalità sono più elevati nelle fasce di età più alte (tasso di ospedalizzazione nelle fasce 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 20 e 24 per 1.000.000 abitanti e tasso di mortalità nelle fasce 80-89 e >90 anni rispettivamente pari a 1 e 6 per 1.000.000 ab.). Non sono stati segnalati nuovi ricoveri in terapia intensiva nella settimana di osservazione.