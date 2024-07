Weekend di sole ma atteso qualche forte temporale al nord

Sarà un fine settimana prevalentemente soleggiato su tutta l'Italia con qualche forte temporale e rischio grandinate al nord tra sabato 6 e domenica 7 luglio. Poi da lunedì l'anticiclone africano aumenterà la sua forza e le temperature saliranno. E' quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it "Sabato 6 luglio - afferma - ci aspettiamo tanto sole e caldo su buona parte dei settori: vista l'origine sub-tropicale delle masse d'aria è prevista un'impennata delle temperature, specie al centrosud e sulle due Isole maggiori, con picchi fino ad oltre 35°C. Nel frattempo, la coda di una perturbazione di passaggio sull'Europa centrale lambirà parte del nostro Paese". Massima attenzione su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige per il serio rischio di locali grandinate e violente raffiche di vento. Domenica 7 luglio l'anticiclone aumenterà ulteriormente la sua forza al centrosud e sulle due Isole maggiori e inizierà una nuova fase rovente. In particolare, su Puglia, Sardegna e Sicilia si potranno toccare punte massime oltre i 36-37°C durante le ore pomeridiane. Al nord durante le ore pomeridiane aumenterà nuovamente il rischio di violenti temporali, dapprima sulle Alpi, poi in rapida estensione alle pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto. Nel dettaglio - Venerdì 5. Al nord: tempo stabile. Al centro: soleggiato. Al sud: bel tempo. - Sabato 6. Al nord: rovesci e temporali sulle Alpi, sole altrove. Al centro: tutto sole. Al sud: ampio soleggiamento. - Domenica 7. Al nord: temporali sparsi, anche intensi. Al centro: più soleggiato e asciutto. Al sud: tutto sole. - Tendenza: nel corso della prossima settimana, nuova espansione dell'anticiclone africano, a garanzia di un tempo soleggiato e via via più caldo.