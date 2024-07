Autotrapiantato con un robot, "è stato un miracolo"

"E' stato un miracolo". E' la sintesi tracciata da Roberto, 56 anni, il paziente che all'ospedale torinese delle Molinette è stato sottoposto a un autotrapianto di rene con l'impiego del sistema robotico di ultima generazione da Vinci Single Port. "Oggi - spiega - sono in convalescenza. Il recupero sta procedendo abbastanza bene anche se so che ci vorrà ancora del tempo. Mesi fa, quando si era chiarita l'entità del problema, mi sentii come se il mondo intero mi fosse crollato addosso. Adesso desidero sottolineare che quelli che si sono occupati del mio caso non sono soltanto medici e professionisti di livello eccelso, ma sono anche persone straordinarie, che hanno saputo fornirmi supporto e sostegno".