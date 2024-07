Piemonte: +0,37% nuove imprese nel II trim, segno meno per l'agricoltura

Il secondo trimestre 2024 si è chiuso con un risultato debolmente positivo per il tessuto imprenditoriale piemontese. Nel periodo aprile-giugno 2024, sono nate in Piemonte 5.499 imprese, 229 in meno rispetto al II trimestre 2023. Le cessazioni al netto delle cancellazioni d’ufficio si sono attestate a 3.963 contro le 3.950 del II trimestre 2023. Il saldo è risultato positivo per 1.536 unità, secondo i dati aggiornati di Unioncamere Piemonte. Lo stock di imprese complessivamente registrate a fine giugno 2024 presso il Registro imprese delle Camere di commercio piemontesi ammonta quindi a 421.543. Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni si traduce in un tasso di crescita lievemente positiva, pari al +0,37%, dato più debole sia rispetto allo stesso periodo del 2023 (+0,42%), sia di quanto registrato a livello nazionale nel II trimestre 2024 (+0,50%). Il dato migliore da altri servizi (+0,70%), delle costruzioni (+0,62%) e turismo (+0,61%); segno meno per il tessuto imprenditoriale agricolo (-0,08%).

“Gli effetti ritardati della pandemia, le guerre in corso e gli energetici in lieve aumento non favoriscono un clima di fiducia e stabilità: in questa cornice occorre puntare sull’innovazione, applicata anche al settore green. È questa la strada per rendere il Piemonte più competitivo e performante”, ha commentato Gian Paolo Coscia, Presidente Unioncamere Piemonte.