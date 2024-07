POLITICA & GIUSTIZIA

Toti: giudizio immediato

La richiesta della procura di Genova anche per Spinelli e Signorini. Il gip ha cinque giorni di tempo per valutare l'istanza. Questa mattina formalizzate in Consiglio le dimissioni del presidente della Regione Liguria. In moto la macchina elettorale

Nell’ambito dell’inchiesta per corruzione in Liguria, la procura di Genova ha chiesto il giudizio immediato per l’ex presidente della Regione Giovanni Toti, per l’imprenditore Aldo Spinelli e per l’ex presidente dell’Autorità portuale Paolo Emilio Signorini. Il reato contestato a tutti è quello di corruzione. A Toti sono contestati anche quelli di violazione della legge sul finanziamento dei partiti. Tutti e tre sono al momento agli arresti domiciliari. Misura che potrebbe essere però revocata entro questa settimana.

A pochi giorni dalle dimissioni dell’ex governatore ligure, la richiesta è stata inoltrata al giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni che dovrà adesso verificare entro 5 giorni che sussistano le condizioni e poi fissare la data del processo. Il dibattimento potrebbe iniziare tra ottobre e novembre. I tre indagati, dopo il decreto che disporrà il giudizio, avranno 15 giorni per scegliere eventuali riti alternativi come il processo immediato o il patteggiamento. La richiesta è stata presentata dopo alcuni giorni di valutazione da parte dei pm che guidano l’inchiesta. Il giudizio immediato cautelare è un procedimento particolare, previsto dal Codice di procedura penale agli articoli 453 e successivi. che salta l’udienza preliminare, praticabile quando la prova “appare evidente” e l’indagato è stato interrogato.

Nel frattempo, in Liguria continuano i preparativi per le prossime elezioni. La Regione ha proposto una data: domenica 27 e lunedì 28 ottobre 2024, al limite dei 90 giorni consentiti dopo le dimissioni di Toti, depositate formalmente oggi in Consiglio regionale. La data è stata depositata in Corte d’Appello, e a meno di interventi del governo – che potrebbe decidere di unire in un'unica data le elezioni di Liguria, Emilia-Romagna (sono state fissate per il 17 e il 18 novembre) e Umbria – saranno questi i giorni in cui i liguri saranno chiamati al voto.