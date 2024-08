Toti, lista col mio nome? sarà un'importante lista civica

"La lista col mio nome? vedremo sicuramente un'importante lista civica perché il movimento civico in Liguria è molto importante: rappresenta me stesso, i sindaci Bucci e Claudio Scajola e tanti alti sindaci importanti per il territorio e ha un numero di consensi molto elevato. Il mio nome sopra? dipenderà anche dalla sua utilità, dagli altri partecipanti a quella lista e dalla scelta che faremo con gli alleati rispetto a chi sarà il governatore prossimo candidato. Ci sono un po' di variabili da sciogliere. Ieri abbiamo cominciato a parlarne con tutti gli amici della coalizione, continueremo a farlo per tutto agosto. Scioglieremo i nodi ai primi di settembre". Lo ha detto l'ex governatore Giovanni toti parlando in diretta a Rtl 102.5.