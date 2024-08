FERIE IN AUTOSTRADA

Un tranquillo weekend in coda

Scatta il grande esodo. Le arterie stradali saranno fortemente intasate nelle giornate del 15 e del 17-18 agosto. Bollino nero previsto nella mattinata di domani, rosso per il pomeriggio di oggi e per domenica. Benzina in calo, prezzo più basso da febbraio

Il terzo fine settimana di grande esodo estivo si prospetta il più trafficato di tutto il periodo. Lungo la rete Anas per il secondo weekend di agosto è atteso traffico in costante aumento a seguito della chiusura della maggior parte delle attività del Paese nella settimana di Ferragosto. Viabilità Italia prevede bollino nero in particolare nella mattinata di sabato 10 agosto e bollino rosso nel pomeriggio di venerdì 9 agosto e nella giornata di domenica 11 agosto: spostamenti in netta crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato. Per consentire la fluidità del traffico Anas (Gruppo FS Italiane) ha limitato la presenza dei cantieri fino al 3 settembre: ne sono stati sospesi 906, il 70% di quelli precedentemente attivi (1.278).

Il periodo di Ferragosto è notoriamente uno dei più trafficati sulle strade e autostrade italiane, con molti viaggiatori che decidono di spostarsi per le vacanze estive. Quest’anno, viste le coincidenze di calendario, chi non lavora il 16 agosto potrà anche godere di un ponte lungo. Per mercoledì 14 agosto Anas segnala bollino giallo al mattino e rosso al pomeriggio, mentre per giovedì 15 agosto bollino rosso al mattino e giallo al pomeriggio, a cui si aggiunge il divieto di circolazione dalle 7 alle 22 per i mezzi oltre le 7,5 tonnellate.

Gli itinerari interessati da traffico intenso sono, in direzione sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani. Si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica 11 agosto, in concomitanza con i rientri del fine settimana. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi dalle ore 16 alle 22, domani sabato 10 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 11 agosto dalle 7 alle 22.

L’intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici: la A2 Autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 Appia assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto). Al nord i raccordi autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle d’Aosta e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto.

Anche per il weekend successivo, cioè quello del 17 e 18 agosto, si prevede un’intensa attività sulle strade, tra coloro che partono e coloro che invece ritornano. Per venerdì 16, le previsioni di traffico segnalano bollino giallo sia al mattino che al pomeriggio. La situazione per sabato 17 prevede invece bollino rosso sia al mattino che al pomeriggio, con il divieto di circolazione dalle 8 alle 16 per i mezzi che superano le 7,5 tonnellate. Situazione molto simile anche per domenica 18, con bollino rosso anche stavolta al mattino e al pomeriggio e divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22.

Alla vigilia dell’ultimo grande esodo estivo, continuano a scendere i prezzi dei carburanti alla pompa, mentre la quotazione internazionale della benzina mette a segno il terzo rialzo consecutivo e quella del gasolio torna invece a scendere lievemente. Il prezzo medio nazionale della benzina è al livello più basso dal 5 febbraio, quello del gasolio dal 18 giugno. I prezzi nelle aree di servizio autostradali sono oggi mediamente più alti rispetto alla rete ordinaria di circa nove centesimi al litro sulla benzina in self-service e di quasi undici centesimi sul gasolio. Il differenziale è più che doppio sul servito: la benzina in autostrada costa in media 21,4 centesimi in più rispetto alla rete ordinaria, il gasolio 23,7 centesimi in più. Questo vuol dire che per un pieno di 80 litri di gasolio si spendono in media quasi 19 euro in più in autostrada. Facendo la differenza tra il prezzo in modalità servito in autostrada e il self-service sulla rete ordinaria, la differenza sulla benzina è di 36 centesimi al litro: per un pieno di 80 litri il sovrapprezzo in autostrada sale a quasi 29 euro.