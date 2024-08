Tempo resta instabile, sabato arriva un fronte atlantico

Dopo i nubifragi di ieri, che hanno colpito in particolare Torino e alcuni comuni nella prima cintura del capoluogo, il tempo resta instabile in Piemonte, a Ferragosto e nei giorni successivi. Il 15 agosto "rovesci o temporali sono più probabili nella parte meridionale della regione e in montagna di pomeriggio", sono le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). "Instabilità moderata" è prevista anche venerdì e sabato è atteso l'arrivo di "un fronte atlantico che determinerà instabilità più marcata dal pomeriggio". Il nubifragio di ieri, che he reso necessario un centinaio di interventi dei Vigili del fuoco che fanno capo al comando di Torino, ha causato danni in città soprattutto nella parte sud-ovest della città. Oltre ad allagamenti e caduta di alberi, il fortissimo temporale ha scoperchiato parte del tetto di una scuola e fatto cadere controsoffittature nel bar della stazione ferroviaria del Lingotto. La centralina meteo di Smi (Società Meteorologica Italiana) ha registrato a Moncalieri 41,4 millimetri di pioggia caduta nella sola giornata di ieri.