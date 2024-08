Incendi: cascina in fiamme a Pinerolo

Intervento dei vigili del fuoco a Pinerolo ieri sera per l'incendio di una cascina. Per controllare le fiamme, che hanno coinvolto un deposito di foraggio, è stato impiegato anche un trypper, una lancia antincendio installata su un modulo cingolato robotizzato. La costruzione si trova in via Maestra Riva. Sul posto, oltre al personale del distaccamento di Pinerolo, sono intervenuti i volontari di Luserna e di Santena.