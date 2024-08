Ferragosto: oltre 100 mila visitatori per musei e luoghi cultura

Sono stati oltre 100 i visitatori di musei, parchi archeologici e nei luoghi della cultura statali rimasti aperti per la giornata di Ferragosto. Lo comunica il ministero della Cultura, sottolineando che quella di oggi non è stata una apertura gratuita. Di seguito, in dettaglio, i numeri degli ingressi: Parco archeologico del Colosseo - Anfiteatro Flavio 22.447; Parco archeologico del Colosseo - Foro Romano e Palatino 14.936; Parco archeologico di Pompei - Area archeologica di Pompei 14.837; Gallerie degli Uffizi - Gli Uffizi 10.567; Pantheon 9.432; Galleria dell'Accademia di Firenze 7.997; Museo nazionale di Castel Sant'Angelo e Passetto di Borgo 3.560; Reggia di Caserta 2.829; Gallerie degli Uffizi - Palazzo Pitti 2.675; Pinacoteca di Brera 2.198; Reggia di Venaria 2.024; Musei del Bargello 1.984; Galleria Borghese 1.930; Villae - Villa d'Este 1.768; Musei Reali di Torino 1.752; Cenacolo Vinciano 1.720; Grotta Azzurra 1.584; Museo storico e il Parco del Castello di Miramare - Museo storico 1.516; Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli 1.444; Museo archeologico nazionale di Napoli 1.364; Grotte di Catullo 1.197; Museo archeologico nazionale di Venezia 1.127; Parco archeologico di Paestum e Velia - Museo e area archeologica di Paestum 1.036; Parco archeologico di Ercolano 991. A questi dati si aggiungono i 10.121 visitatori del ViVe - Vittoriano e Palazzo Venezia e i 4.550 delle Gallerie degli Uffizi - Giardino di Boboli.