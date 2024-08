Rissa in una stazione ferroviaria, due feriti

Due persone sono rimaste ferite ieri sera a Dormelletto, località sul Lago Maggiore in provincia di Novara, dopo essere state coinvolte in una rissa alla stazione ferroviaria. Sull'accaduto stanno svolgendo le indagini i carabinieri di Arona e di Gallarate (Varese). A quanto risulta dai primi accertamenti, a contrapporsi, lanciando anche bottiglie in vetro, sono stati un gruppo di gambiani e un gruppo di senegalesi. A dare l'allarme sono stati alcuni viaggiatori. Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo investigativo di Arona ma nel frattempo la maggior parte dei partecipanti alla zuffa era salita su un treno diretto in Lombardia. I due feriti, che erano rimasti nella stazione, sono stati portati all'ospedale di Borgmanero. Entrambi sarebbero stati colpiti da bottiglie: uno ha riportato ferite giudicate di media gravità, l'altro di entità lieve. In base a quanto emerso, le persone dei due gruppi risiederebbero a Gallarate.