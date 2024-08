Cirio, "grande orgoglio partecipare a tour mondiale Vespucci"

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio è a Tokyo per partecipare alla tappa del tour mondiale della nave Amerigo Vespucci, , lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare italiana. "Un grande orgoglio partecipare alle celebrazioni per l'arrivo del Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto e al presidente del Consorzio Piemonte Land of ine Francesco Monchiero. -scrive Cirio su Facebook - Un grande evento dedicato al made in Italy, nel quale il Piemonte è protagonista con i suoi vini per festeggiare il decennale del riconoscimento Unesco di Langhe Monferrato e Roero e costruire i percorso di avvicinamento a Osaka 2025 (la prossima esposizione universale, ndr) a cui il Piemonte parteciperà con le sue eccellenze, dall'enogastronomia al turismo, dall'innovazione alla manifattura, dalla tecnologia all'alimentare".