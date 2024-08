Cairo, "Felice per vittoria, amarezza per contestazione"

"Felice per la vittoria di ieri, complimenti ai ragazzi e al mister per la grande partita! Grande amarezza per la contestazione. Sempre Forza Toro": con questo post su Instagram, il presidente granata Urbano Cairo ha commentato la lunga giornata di ieri, con il successo in rimonta sull'Atalanta, una big del campionato, dopo il pomeriggio di protesta di migliaia di tifosi granata, che sono sfilati in corteo dal Filadelfia allo stadio Olimpico Grande Torino.