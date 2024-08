Ius Scholae: Moderati, è un'opportunità e una ricchezza

"Il riconoscimento dello Ius Scholae permetterebbe a migliaia di bambine e bambini di vivere appieno una cittadinanza che già si esprime ogni giorno all'interno delle nostre scuole, nelle nostre associazioni sportive, nelle nostre città e paesi. La scuola è alla base della nostra comunità: a scuola si sperimentano la convivenza, la mediazione, a scuola si studia e si gioca, ci si impegna e si creano legami spesso indissolubili. Tutti attraversano la scuola e ne sono attraversati. Per questo motivo come Moderati siamo convinti che lo Ius Scholae sia un'opportunità e una ricchezza e un percorso da costruire politicamente, con buon senso, in modo condiviso tra forze politiche". E' quanto dichiarano in una nota congiunta Giacomo Portas, Silvio Magliano e Carlotta Salerno, esponenti dei Moderati a Torino.