Liguria vota entro 27/10, o altre anticipano o no election day

Il Viminale ha più volte chiarito che rimane ferma l'autonomia regionale delle regioni sull'election day. Premesso che la Liguria dovrà necessariamente votare entro il 27 ottobre come già fissato - per il combinato disposto di alcune norme vigenti e dello statuto regionale - . Dunque o le altre due regioni in autonomia hanno deciso di fissare la stessa data, anticipando il voto, o non c'è possibilità di far slittare la Liguria e quindi di procedere a un'election day. E' quanto sottolineano fonti qualificate.