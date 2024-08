Peste suina, in Piemonte quarto focolaio in allevamenti di suini

Nuovo focolaio di Peste suina africana in un allevamento di suini in Piemonte: lo hanno accertato a Lignana (Vercelli) le analisi svolte dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Valle d'Aosta e Liguria. Gli altri allevamenti coinvolti in precedenza sono a Vinzaglio (Novara) e, due, a Trecate (Novara). Tra i cinghiali sono 4 le positività rilevate dallo Zooprofilattico in Liguria - due nel territorio di Genova, una a Sant'Olcese, una a Uscio - nessuna in Piemonte. Il totale nelle due regioni dall'inizio dell'emergenza è aggiornato a 1.684 casi, di cui 1.018 in Liguria e 666 in Piemonte (compresi i 4 focolai negli allevamenti di maiali); 159 i Comuni con almeno una positività accertata.