Violenza e abusi sulla compagna, arrestato 30enne a Verbania

I carabinieri della stazione di Cannobio (Verbano-Cusio-Ossola) hanno arrestato un uomo di circa 30 anni per violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate nei confronti della compagna. Secondo le accuse, lo scorso 9 agosto, una volta rientrato a casa dopo avere abusato di sostanze alcoliche, avrebbe violentato la donna. I carabinieri, su richiesta del trentenne, erano intervenuti nell'abitazione della coppia, dove avevano trovato delle tracce di sangue sul pavimento. La donna è stata visitata in un ospedale a Torino e dimessa con una prognosi di 45 giorni. Dalle indagini sarebbero emersi precedenti episodi di violenza. L'uomo è stato arrestato in esecuzione di un ordine di custodia cautelare spiccato da un gip del tribunale di Verbania.