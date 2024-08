Controlli alla frontiera con la Francia, 18 arresti da luglio

Sono state circa 8.500 le persone controllate ai valichi di frontiera fra l'Alta Valle di Susa e la Francia dalla polizia di Stato. Ci sono stati 18 arresti e cinque denunce; più di 90 stranieri sono stati riassegnati alle autorità transalpine perché privi dei requisiti per l'ingresso sul territorio nazionale. I dati si riferiscono al periodo fra il 1° luglio e il 23 agosto e, secondo una nota della Questura, dimostrano come "il dispositivo di vigilanza sia stato estremamente efficace". Ad essere impiegato è il personale del settore Polizia di frontiera di Bardonecchia, che si occupa del monitoraggio del Moncenisio, del Monginevro-Clavière, del valico autostradale del Frejus e del Colle della Scala con equipaggi di motociclisti, operando talvolta in forma congiunta con i collaterali organi francesi della Police aux Frontières del Monginevro e di Modane.