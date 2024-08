Efficientamento energetico, a Torino lavori per 2,6 milioni

Arrivano due milioni e 650 mila euro per i lavori di efficientamento energetico e manutenzione impiantistica sugli immobili di proprietà della Città di Torino. Lo stanziamento della somma è stato approvato oggi dalla Giunta comunale, che ha dato il via libera a due delibere con i progetti definitivi presentati da Iren Smart Solutions nell'ambito del programma di interventi su circa 800 immobili, della durata di 7 anni, sottoscritto nel 2022 dal Comune col concessionario di Iren. Gli atti riguardano una serie di opere alla scuola media inferiore Falcone-Borsellino, nella Circoscrizione 5, e interventi di manutenzione straordinaria degli impianti termici e trattamento aria in diversi edifici della Città. "I lavori approvati oggi in Giunta - dice l'assessora alle Politiche per l'ambiente e energia, Chiara Foglietta - contribuiranno a rendere gli edifici più efficienti dal punto di vista dei consumi, risparmiando su quelli attuali in termini sia elettrici che termici, e da quello della sostenibilità ambientale, in coerenza con la sfida e l'impegno di Torino nel diminuire le emissioni entro il 2030 e fare di Torino una città a impatto climatico zero".