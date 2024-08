Tour della Salute a Torino, visite mediche e sport in piazza

Dopo una breve pausa estiva, torna il Tour della Salute. L'iniziativa itinerante, che offre ai cittadini l'opportunità di sottoporsi a consulti gratuiti e a partecipare ad attività sportive nelle piazze, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre arriva a Torino. Il Tour della Salute, giunto alla sesta edizione, è promosso da Asc - Attività Sportive Confederate, con il contributo incondizionato di Eg Stada e il patrocinio del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Nel prossimo week-end piazza Vittorio Veneto si trasformerà in un vero e proprio villaggio della salute e dello sport. Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 di sabato e domenica, saranno allestiti 6 ambulatori in cui sarà possibile sottoporsi a controlli gratuiti di tipo cardiologico, dermatologico, nutrizionale, reumatologico, psicologico e veterinario. Sarà inoltre presente uno sportello dedicato alle apnee notturne e una stazione di check-up che consentirà ai cittadini di sottoporsi alla misurazione di diversi parametri vitali che saranno analizzati dall'intelligenza artificiale. Oltre ai consulti medici, saranno proposte attività motorie, ludiche e aggregative, curate da istruttori e operatori aderenti alla rete Asc: in particolare, ci sarà spazio per attività di yoga e di Stretch & Tone, grazie alla collaborazione con Ace Palestre. Inoltre il personale della Croce Rossa locale terrà dei momenti formativi dedicati all'apprendimento delle tecniche di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica. Durante la due giorni sarà inoltre presente il progetto 'La salute al centro', che punta a promuovere l'attività sportiva supportando un cambiamento dei propri stili di vita. "Dallo Stada Health Report 2023 è emerso che oltre 4 italiani su 10 non si sottopongono a controlli di prevenzione per mancanza di consapevolezza e sensibilità sul tema o per limitate disponibilità economiche. Per questo motivo siamo orgogliosi di essere a fianco del 'Tour della Salute' come major sponsor per il terzo anno consecutivo", ha affermato Salvatore Butti, managing director di Eg Stada Group. "Questa sesta edizione del Tour della Salute è la più completa di sempre, poiché contempera tutti gli aspetti fondamentali nell'ottica di salvaguardare, non soltanto la propria salute fisica, ma anche quella psichica e finanche il benessere dei propri animali da affezione", ha aggiunto Giuliano Lombardi, presidente del comitato scientifico del Tour della Salute.