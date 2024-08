Politica in allarme per Bossi, ma notizia decesso smentita

Una mattinata di apprensione per Umberto Bossi, dopo che Dagospia ha lanciato la notizia, poi smentita, del suo decesso. In tanti, soprattutto nella Lega, hanno contattato il Senatùr e la sua famiglia per avere notizie. In primis il leader della Lega che, dal vertice con Giorgia Meloni e Antonio Tajani, ha parlato con Bossi in persona e si è sincerato delle sue condizioni di salute. "Abbiamo scherzato sull'ennesima sciocchezza giornalistica e gli ho detto che andrò a trovarlo presto per aggiornarlo sull'Autonomia e su tutti i risultati che stiamo ottenendo al governo", riferisce Salvini. Ironizza il ministro per le riforme Roberto Calderoli che, dopo aver parlato anche lui con il fondatore del partito, riferisce all'Ansa: "Ho appena parlato con Umberto Bossi che gode di ottima salute, e con cui abbiamo riso di quello che ha scritto Dagospia, un articolo che allunga la vita. "Nella telefonata abbiamo parlato di autonomia e di referendum".