Amianto: Casale, morto Umberto Coppo

Lutto a Casale Monferrato (Alessandria) per la morte per mesotelioma, patologia legata all'esposizione all'amianto, dell'ingegner Umberto Coppo, 80 anni. Coppo era il fratello dell'ex sindaco Riccardo, che nel 1987 fu il primo in Italia a bandire l'utilizzo dell'amianto nel territorio di propria pertinenza. "Il male - spiega Maria Assunta Prato, dell'Afeva (Associazione familiari vittime amianto), tra i testimoni al processo Eternit Bis e da sempre amica di famiglia - lo ha colpito in forma particolarmente aggressiva La diagnosi risale a marzo e, nonostante le cure, Umberto ha continuato ad avere versamenti pleurici. E' l'ennesima vittima. Siamo stanchi di piangere persone che potevano dare ancora qualcosa alla nostra comunità. Vorremmo vedere la fine di questa storia, ma evidentemente è ancora lontana". Umberto Coppo, noto in città anche per essere stato presidente della squadra calcistica Junior Casale, lascia la moglie Chiara e i figli Silvia e Michele. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio nella chiesa dello Spirito Santo; le ceneri riposeranno nella tomba di famiglia a Bergamasco.