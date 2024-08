Torino, da lunedì torna la metro dopo la pausa di agosto

Dopo la sospensione di agosto, resa necessaria per consentire lavori di ammodernamento della linea, la metropolitana di Torino riprenderà servizio dal 2 settembre. "Durante questo periodo - spiega una nota - Gtt e InfraTo hanno eseguito interventi fondamentali per migliorare e potenziare il servizio, tra cui la migrazione del sistema di segnalamento e le opere connesse al prolungamento della linea verso Cascine Vica. Sono inoltre stati eseguiti una serie di interventi di manutenzione straordinaria, installate nuove telecamere di sicurezza, rinnovate le pitture di alcune aree delle stazioni e sostituita la segnaletica esterna con illuminazione a Led e sono state effettuate pulizie intensive". Per quanto riguarda altri lavori che interessano la viabilità torinese e il trasporto pubblico, domani sarà rimosso il cantiere di piazza della Repubblica e sarà ripristinato il percorso normale delle linee 3, che tornerà tram, e 16. Nella zona nord della città, inoltre, il tratto di via Cigna interessato dai lavori di risanamento e revisione dell'impianto tranviario sarà riaperto alla viabilità lunedì con il ripristino della linea bus 10N sul percorso ordinario. I lavori, iniziati il primo luglio, sono serviti anche a preparare la strada per i futuri interventi di riassetto della viabilità nell'area di piazza Baldissera previsti per il 2025.