Teolato direttrice del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude

Chiara Teolato è la nuova direttrice del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude. L'ha nominata il consiglio di amministrazione su indicazione del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, dopo aver sentito il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Sostituisce Guido Curto che ha completato il mandato di cinque anni, "durante il quale sono stati raggiunti obiettivi significativi sia in termini di qualità delle attività culturali svolte che di risultati economici e numeri di visitatori ottenuti", sottolinea il presidente Michele Briamonte, a nome di tutti gli enti consorziati (Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Città di Venaria Reale, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura della Fondazione Compagnia di San Paolo). Teolato è stata direttrice di Villa della Regina, di Palazzo Carignano e, per un breve periodo, del Castello di Agliè. Il Consorzio gestisce direttamente la Reggia di Venaria e il Castello della Mandria e ha il compito di coordinare la valorizzazione del sistema delle 16 Residenze Reali Sabaude del Piemonte, Patrimonio Mondiale dell'Umanità.